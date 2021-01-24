В Баку открыта регистрация в информационной системе https://edu.rs.gov.ru для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, изъявивших желание обучаться в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой в 2021/2022 учебном году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы РИКЦ.

Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 20 февраля 2021 года.

Для консультации по вопросам получения образования в Российской Федерации предлагаем обратиться в Российский информационно-культурный центр в Баку по телефону +994124964500 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по бакинскому времени). Или по электронной почте [email protected]

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