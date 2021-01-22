28 января в Культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР» в Подмосковье состоится форум-заседание Бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России на тему «Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами РФ» и торжественное открытие Дома-павильона Азербайджана.

В мероприятии примут участие представители посольства Азербайджана в России, а также торгового представительства Азербайджана.

В рамках открытия состоится экскурсионная программа по этнографическому парку, фуршет, дегустация продукции азербайджанских производителей.

Азербайджанская Республика поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами России, а отношения между странами носят характер стратегического партнерства, напоминает «Репорт».

Minval.az