Азербайджан и Туркменистан открывают новую страницу в истории Каспия — именно так многие эксперты справедливо расценивают подписание в Ашхабаде «Меморандума намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Эксперты напоминают: «Достлуг» — это месторождение «Кяпяз», открытоееще в 1989 году азербайджанскими нефтеразведчиками.

Строго говоря, то, что нефтеразведку на Каспии вели именно азербайджанские специалисты, ни для кого не секрет и, возможно, даже не новость. Еще в советские годы благодаря Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву нефтегазовая отрасль Азербайджана получила новый — и мощный — импульс развития. Если до 70-х годов ХХ века вести разведку можно было только до 40-метровой глубины, то затем, после появления у азербайджанских нефтяников плавучего крана «Азербайджан» грузоподъемностью в 2500 тонн, буровых установок типа «Шельф» стала возможной разведка на больших глубинах. В 1975 году было открыто месторождение «Булла-дениз», в 1979 году — «Гюнешли», в 1985 — «Чираг», в 1988 году — «Азери». Через год на «нефтяной» карте появился «Кяпяз».

Но затем, после распада СССР, началась уже совсем другая история. С одной стороны, падение советского «железного занавеса» позволило привлечь на Каспий и зарубежных инвесторов, и передовые технологии, что позволило добывать нефть с недоступных в советские годы глубин. Но, с другой, «Кяпяз» оказался как раз на средней линии между Азербайджаном и Туркменистаном. В годы существования СССР его официально именовали «Промежуточным». А это уже создавало целый комплекс нерешенных вопросов, в том числе в такой деликатной сфере, как раздел Каспия.

Азербайджан и здесь всегда выступал за диалог, взаимное уважение интересов, решение вопросов путем двусторонних и многосторонних соглашений. А еще с самого начала предлагал Туркменистану совместную разработку «Кяпяза». Но в Ашхабаде отказывались.

Доходило до попыток действовать «нахрапом». В Туркменистане отправляли к спорному месторождению исследовательские суда — в дело приходилось вмешиваться азербайджанским пограничникам. Объявляли месторождение полностью своим, переименовав его в «Сердар», искали партнеров для разработки, против чего обоснованно возражал Азербайджан. В конце концов удалось достичь относительного компромисса и «заморозить» все работы на месторождении до лучших времен, то бишь до определения статуса Каспия.

И вот теперь наконец «лед тронулся». Баку и Ашхабад, весьма символично переименовав месторождение в понятное и на азербайджанском, и на туркменском языке «Достлуг», подписывают меморандум о его совместном освоении, то есть делают ровно то, к чему с самого начала призывал Азербайджан. Потеряв два десятилетия и изрядное количество нервов.

Возможно, по законам жанра, здесь следует упомянуть, что ситуация с определением статуса Каспия уже «сдвинулась» с мертвой точки. Что свои границы уже утрясли Азербайджан и Казахстан, Азербайджан и Россия, Россия и Казахстан, и из этого процесса делали выводы и на юго-востоке Каспия, Наконец, в 2018 году в казахстанском Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия.

Но «прорыву» в отношениях Азербайджана и Туркменистана предшествовало еще одно событие — блистательная победа Азербайджана в карабахской войне. Наша страна уверенно взяла под контроль собственные сухопутные границы. И теперь так же уверенно и красиво уточняет и «утрясает» морские. Вряд ли речь идет о «совпадении». Победа Азербайджана в Карабахе заставила многих экспертов переоценить роль, место и политический вес нашей страны. Азербайджан, решив целый комплекс военных, политических и дипломатических задач, сдал с «наивысшим баллом» очень сложный экзамен на государственную зрелость. И теперь уже ведет политику с той же опорой на мир, дружбу, диалог и сотрудничество, на уважение границ и суверенитета, но с новых, куда более выгодных и выигрышных позиций.

И теперь достижение исторических договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном открывает дорогу к новым «подвижкам». Это не только раздел Каспия. Эксперты прогнозируют множество совместных проектов Баку и Ашхабада в экономике, логистике, где уже реализуется «Лазуритовый путь» и растет интерес Туркменистана к «Южному газовому коридору»…

И самое главное, понятно, что теперь политическую погоду на Каспии определяет уже Азербайджан.

Нурани

Minval.az