Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана томатов, зараженных томатной молью.

Как сообщает служба, опасная продукция была обнаружена в продукции пяти производителей на таможенном терминале «Виадук» (Дагестан).

По всем фактам нарушений Агентству пищевой безопасности Азербайджана были выставлены нотификации. Кроме того, Россельхознадзор направил этому ведомству обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов предприятиям-нарушителям.

В ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

В настоящее время ввоз томатов в РФ разрешен 33 азербайджанским предприятиям. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях Россельхознадзора.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки, напоминает «Интерфакс». В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.

Minval.az