Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает Минобороны России.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 187 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 50303 человека.

Minval.az