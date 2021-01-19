Россельхознадзор в ближайшее время может снять запрет на ввоз томатов с некоторых крупных предприятий Азербайджана, но контроль за поставками не ослабнет, сообщает служба по итогам переговоров ее руководителя Сергей Данкверта с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.

Речь идет о предприятиях, прошедших видеоинспекцию Россельхознадзора в режиме реального времени. На сегодняшний день проверки в таком формате проведены в отношении 9 компаний.

«Вместе с тем дальнейшее, более серьезное расширение списка азербайджанских предприятий, которым разрешен ввоз в Россию этой продукции, будет возможно на основании результатов лабораторного мониторинга Россельхознадзора безопасности томатов, уже поступающих из Азербайджана в Россию. В данный момент продукция ввозится с 33 азербайджанских предприятий и подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства», — говорится в сообщении.

Руководитель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана обратился с просьбой расширить перечень поставщиков яблок. В настоящее время ввоз яблок в Россию разрешен трем азербайджанским предприятиям.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки, напоминает «Интерфакс». В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.

Minval.az