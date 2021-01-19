Группа пиротехников Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации вместе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает операцию по разминированию наших освобожденных земель.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, в рамках совместной деятельности до 19 января 2021 года поисковые работы проводились на более чем пяти гектарах. За это время было обнаружено и обезврежено 210 мин и 2 неразорвавшихся боеприпаса.

Из обнаруженных мин 174 противопехотные и 36 противотанковые.





Minval.az