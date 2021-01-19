Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации земель.

Как говорится в сообщении министерства, в целях дальнейшего повышения эффективности проводимой операции по разминированию, в рамках существующих отношений сотрудничества между двумя министерствами, 18 января МЧС России направило в нашу страну дополнительную группу пиротехников, технику и оборудование.

Группу российских пиротехников в аэропорту Гянджи встретили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Они были доставлены в Карабахский Региональный центр министерства для участия в операции по разминированию.





Minval.az