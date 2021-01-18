Время от времени на прилавках армянских магазинов обнаруживаются товары, где на этикетках есть надписи и на азербайджанском языке. Очередные такие снимки — пакетов с мукой — недавно опубликовали пользователи соцсетей.

Вопрос в том, что экспортеры (и в России, и на Западе), как правило, составляют упаковки для товаров на языках нескольких стран региона. Поэтому на некоторых из них, попадающих в том числе и в Армению, надписи чаще всего дублируются на языках стран СНГ (всех или некоторых), отмечает «Спутник».

Minval.az