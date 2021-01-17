Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает Минобороны России.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь.

За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 189 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 827 человек.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 21 га территории и 4 км дорог, 32 домостроения, обнаружено и вывезено для уничтожения 193 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено около 551 га территории, 205,3 км дорог, 783 домостроения, в том числе 25 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23 723 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az