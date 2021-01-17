В Карабахе в ходе поисковых работ вчера, 16 января, обнаружено три тела военнослужащих. Об этом заявил представитель карабахских сепаратистов Унан Тадевосян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Обнаружено по одному телу в Гадруте, Физули и Джабраиле. В Шуше также были проведены поисковые работы, однако трупов не обнаружено.

Он отметил, что завтра поисковые работы продолжатся в Гадруте, Физули, Джабраиле и Губадлы.

«Будут работать по две группы: одна будет искать тела погибших, а вторая – разыскивать укрывшихся», — сказал Унан Тадевосян.

По его словам, по сей день обнаружено 1235 тел погибших военнослужащих.

Minval.az