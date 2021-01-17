После посещения мечети Джума в городе Агдам представители Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) ознакомились с руинами Агдамского драматического театра.

Гости побывали и в музее хлеба.

Генсек ТЮРКСОЙ Дюшен Касеинов выразил пожелание в беседе с журналистами, чтобы разрушенные древние памятники тюркской культуры в Агдаме были восстановлены:

«Я направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Алиеву и отметил, что верю, что все историко-культурные памятники, разрушенные в период оккупации, будут быстро восстановлены. Я желаю этого и сейчас. Представители Международной организации тюркской культуры тоже окажут поддержку в восстановлении в кратчайшие сроки нашего культурного наследия.

Совершенный здесь вандализм направлен не только против Азербайджана, но и против всего человечества», — цитирует его АПА.

После этого гости совершат поездку в Физулинский район.

Minval.az