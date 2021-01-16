«В настоящее время 7 вакцин в мире прошли третью фазу». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал заведующий отделом организации здравоохранения Министерства здравоохранения Теймур Мусаев.

Мусаев отметил, что вакцины обычно вводятся в два этапа.

«Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также в двусторонних соглашениях по приобретению вакцин. Азербайджан приобретет 2 миллиона доз вакцины «CoronaVac» от компании «Sinovac» в рамках платформы COVAX. В то же время ведутся переговоры с компанией «Sinovac». Всего компании «Sinovac» было заказано 4 миллиона доз вакцин. Вакцины сначала будут доставлены в Турцию, а после прохождения там определенных лабораторных этапов – в Азербайджан. Эффективность вакцины «CoronaVac» составляет 91.25%. Эта вакцина является надежной», — цитирует его слова АПА.

Minval.az