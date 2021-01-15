Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили церковь Газанчы в Шуше.
Глава государства осмотрел церковь, передает АПА.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили церковь Газанчы в Шуше.
Глава государства осмотрел церковь, передает АПА.
Дата: 2021/01/15 16:59
Раздел: Важно
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