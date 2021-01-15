Как рассказывал в своих мемуарах маршал К.К. Рокоссовский, когда в 1943 году в Сталинграде окруженную гитлеровскую армию фельдмаршала Паулюса было предложено склонить к капитуляции, продумывали каждую деталь, в том числе «протокольно-церемониальную» сторону, «стали вспоминать события далекой истории — осады замков, крепостей и городов», а в передаче ультиматума участвовал даже горнист.

Армения капитулировала куда проще гитлеровцев. У Никола Пашиняна не хватило духу даже подписать в прямом эфире Трехстороннее заявление от 10 ноября, и он умолял Владимира Путина передать Ильхаму Алиеву его просьбу: он документ подпишет, но не в прямом эфире…В каких именно декорациях это произошло, пока что молчит и сам премьер, и его окружение.

Кандидат в премьер-министры от армянской объединенной оппозиции Вазген Манукян тоже обошелся без горниста. И для капитуляции — и своей личной, и Армении как страны — выбрал интервью российскому РБК.

Нет, конечно, согласился Вазген Манукян на это интервью вовсе не затем, чтобы разбить надежды своих потенциальных избирателей и как минимум серьезно затруднить себе дорогу во власть. И в его объемистом тексте немало достойных внимания оценок и выкладок, особенно касающихся нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна: «То, что произошло в Армении (приход Пашиняна к власти в 2018 году. — РБК), — обыкновенная «цветная революция». «Цветные революции» никогда хорошо не заканчиваются. На волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство». Пашинян, по его словам, «очень слабо понимал, что происходит на фронтах. Руководство армией было очень плачевным. Все подчинялись его приказам, а он был некомпетентным в любом отношении». Проводит Манукян и показательную параллель с Азербайджаном: «Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживающийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей». И вообще, по его мнению, Пашинян «представил это (капитуляцию — Minval.az), как будто войска плохо боролись, мы проиграли, и он вынужден подписывать то, что можно было подписать раньше, без этих потерь». Не поясняя, как бы он сам отреагировал, если бы кто-то из лидеров Армении предложил «подписать раньше, без этих потерь». На что у Пашиняна было два года, а у Армении как страны — больше четверти века.

Но, впрочем, не будем слишком уж детально углубляться в анализ интервью. Не станем акцентировать внимания, что 74-летний Вазген Манукян, занимавший в ранние девяностые посты премьер-министра и министра обороны Армении, старательно обходит многие неудобные темы, начиная от «внешней поддержки», благодаря которой Ереван и осуществлял свои территориальные захваты, и заканчивая совершенными Арменией военными преступлениями. Более того, он даже не стесняется вешать аудитории «лапшу на уши» и на полном серьезе уверяет: «Все военные действия, которые были между нами и Азербайджаном, начинались со стороны Азербайджана. Армения и «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) никогда не начинали войну. Когда мы выигрывали войну, мы шли в контратаку, захватывали и территории, и так далее, и так далее». И даже, возможно, рассчитывает, что ему поверят. Рассказывает сказки о мифической «победе» Армении в апреле 2016 года, после чего Азербайджан, по его версии, отказался от наступления (оставляя за рамками вопрос, почему в этом случае территории потеряла армянская сторона). Точно так же ожидаемо, что Вазген Манукян, конечно, старательно «набивает цену» и себе, и тем, кто за ним стоит. Уверяет, что если бы у власти остался Серж Саргсян или тем паче Роберт Кочарян, то они смогли бы избежать войны и даже «обменять» вывод войск из окружающих бывшую НКАО районов на некий «статус» для Карабаха (хотя, как констатирует ветеран армянской политики и дипломатии Жирайр Либаридян, «с момента перемирия международное сообщество говорило нам, что не признает независимость Карабаха. Теоретически они могли бы это сделать, если бы Азербайджан пошел на это. Но в целом Россия, Турция, Иран, США и Франция предлагали варианты, основанные на территориальной целостности Азербайджана. Это было ясно. Они говорили это нам последние 30 лет»). Обещает заняться восстановлением армии. Но при этом озвучивает многое из того, о чем в Армении не принято говорить вслух. И не только напоминает, что Россия «предоставляла нам (Армении — Minval.az) вооружение, и она несколько раз пыталась приостановить войну», но вот воевать вместо Армении не стала: «Что она должна была, воевать за нас? Такого не бывает». Самое главное, Вазген Манукян констатирует дипломатическую победу Азербайджана на московской встрече. Где, по его словам, Армения ничего не добилась, в то время как Азербайджан… И унылым тоном констатирует: «…Когда говорят о коммуникациях, говорятся общие круглые фразы. А вопрос коммуникаций когда ставится, это означает обеспечение интересов Азербайджана. Во время этих трехсторонних переговоров мы не получили ничего, Азербайджан получил то, что ему было нужно, — дорогу, которая свяжет Нахичевань с Азербайджаном”.

А вот это не просто признание дипломатической победы Азербайджана теперь и со стороны лидера оппозиции. Манукян может, конечно, рассуждать, что «надо вести переговоры», а в трехстороннем заявлении «очень много темных, невнятно написанных пунктов, которые нужно разъяснять», но даже в рекламном интервью не берется давать конкретных обещаний. И самое главное, признает: сегодня для Армении «нет смысла думать о реванше». Надо заниматься разваленной экономикой, слезно просить деньги у диаспоры, думать о социальных гарантиях…И не строить планов захвата новых территорий — после проигранной с треском войны.

Вопрос только в том, проголосуют ли за него теперь армянские избиратели, среди которых крепнет мода на реванш. И какую цену за эту «моду на реванш» придется платить Армении.

Отдел политики

Minval.az