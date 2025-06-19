Вопрос вывода российский военной базы из Армении не поднимался. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас очень широкий спектр сотрудничества с Арменией. Конечно, у нас есть проблемные вопросы, как и у любой другой страны. Безусловно, в наших отношениях есть своя проблематика, своя драма. У нас регулярный диалог с Ереваном по всем структурам. Вопрос вывода российской военной базы из Армении практически никогда не поднимался. Возможно, этот вопрос обсуждался во внутреннем обществе Армении, в экспертных кругах. Это другой вопрос. Однако этот вопрос не поднимался во взаимодействии с Ереваном», — отметила Захарова.