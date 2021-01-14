Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает Минобороны России.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 210 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49264 человека.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 1,5 га территории, один км дорог и одно домостроение. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 526,6 га территории, 198,8 км дорог, 751 домостроение, в том числе 25 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23404 взрывоопасных предмета.

На «горячую линию» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, с начала ее работы, поступило 570 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az