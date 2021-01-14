Самый главный вопрос – это демилитаризация Нагорного Карабаха с точки зрения, что никаких воинских формирований Армении и незаконных армянских вооруженных групп там быть не должно. Присутствие вооруженных армян в Карабахе – находятся ли они под юрисдикцией республики Армения, являются ли остатками сепаратистских сил – боевиков — крайне деструктивный и дестабилизирущий фактор.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя итоги московских переговоров между лидерами Азербайджана, Армении и России.

Мы уже видели и неоднократные перестрелки и нападения армянских военнослужащих на солдат ВС Азербайджана и мирных азербайджанских граждан. К сожалению, фактор того, что вооруженные боевики, а также армянские военнослужащие находятся на территории Нагорного Карабаха, а это территория Азербайджана, рождает потенциал возможных военных провокаций с армянской стороны. То, что армянских сил в Карабахе быть не должно – ключевое положение. И три страны – участницы переговорного процесса должны его реализовывать. У Азербайджана здесь позиция достаточно четко обозначена, она предельно ясна, понятна, справедлива, основывается на нормах международного права. Полагаю, Российская Федерация должна употребить все свое возможное влияние на армянскую сторону, чтобы решить этот вопрос. Он принципиален, он фундаментален. И если он не будет решен, мы закладываем базу под возможное новое обострение , провокации, которые армянская сторона совершив, будет пытаться переложить на азербайджанскую сторону», — говорит Коротченко. Его слова приводит «Москва-Баку»

Второй вопрос, требующий решения, по мнению Коротченко, это то, как функционирует Лачинский коридор. «Полагаю, что Лачинский коридор не должен быть неким таким хабом, через который абсолютно незаконно на территорию Азербайджана могут проникать официальные должностные лица Армении , как это уже, к сожалению, было, в связи с чем МИД Азербайджанской Республики делал соответствующие заявления. Тем более недопустим трансфер через Лачинский коридор – туда и обратно — армянских военнослужащих. Поэтому вопрос функционирования Лачинского коридора должен быть более детализирован. И российские миротворцы, и российские пограничники по согласованию с азербайджанской стороной должны четко регулировать этот процесс. И, разумеется, если то или иное должностное лицо, обличенное властью со стороны Республики Армения, хотело бы побывать на территории Нагорного Карабаха, то эта миссия в обязательном порядке должна быть согласована с азербайджанской стороной . То есть должен быть запрос и согласие либо отказ компетентных органов Азербайджана на то, чтобы тот или иной армянский функционер мог побывать на его территории. Это крайне важно.

Третье – вопрос минных полей. Необходимо, я считаю, оказать давление на Ереван с требованием, чтобы армянская сторона предоставила российской и азербайджанской сторонам детальные карты минных постановок. Третье – вопрос минных полей. Необходимо, я считаю, оказать давление на Ереван с требованием, чтобы армянская сторона предоставила российской и азербайджанской сторонам детальные карты минных постановок. Фактически 30 лет армяне минировали сотни квадратных километров минных полей. Нужна детализация типажа мин, возможно, в Карабахе есть мины-ловушки или мины, которые невозможно обезвредить и их тогда необходимо подрывать на месте.

Мы видим, что на армянских минах гибнут и российские миротворцы, и мирные граждане, и азербайджанские военнослужащие. Этот вопрос в контексте гуманитарных проблем должен стоять также на первом месте.

И, разумеется, Армения уже сейчас должна поучаствовать в этом процессе — если не своими минерами, то финансами — профинансировать процесс деактивации армянских минных постановок в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и районах вокруг . Это тоже крайне важно», — отмечает главный редактор «Национальной обороны».

Minval.az