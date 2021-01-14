Министр экономики Армении Ваан Керобян прокомментировал ситуацию с товарами с азербайджанской маркировкой на армянском рынке.

Армянские пользователи соцсетей опубликовали фотографии некоторых товаров, в частности, соков “Сандора” и банок “Кока-Колы” с маркировкой на азербайджанском языке. Некоторые пользователи посчитали, что эти товары были импортированы из Азербайджана и потребовали ввести законодательное регулирование, чтобы обезопасить армянских пользователей.

“Десятки лет на армянском рынке продавались товары с турецкой или азербайджанской маркировкой, многочисленные турецкие товары, что считалось вполне нормально”, — сказал Керобян, добавив, что это не вызывало протестов. Его слова приводит интернет-издание «Новости-Армения».

Министр подчеркнул, что если армянская сторона будет настаивать на том, чтобы “Кока-Кола” или “Сандора” и другие компании продавали Армении товары без азербайджанской маркировки, то в стране повысится инфляция, которая может достичь 10%.

Он отметил, что проблема заключается в том, что компании должны будут увеличить затраты на печать и упаковку, что естественно будет включено в цену и скажется на армянском потребителе.

Minval.az