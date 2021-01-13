После трехсторонней встречи, состоявшейся между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном лидеры выступили с заявлением для прессы. Заявление направлено на создание абсолютно новой ситуации в регионе – восстановление транспортных коммуникаций.

Выражая свое отношение к перспективе открытия региональных коммуникаций, руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации, доктор экономических наук Вусал Гасымлы отметил, что Азербайджан создал новую реальность, определяющую экономическую архитектуру региона. «Экономико-математические расчеты, проведенные в Центре анализа экономических реформ и коммуникации, показывают, что открытие коммуникаций и развитие торгово-экономических связей принесет пользу как региону, так и отдельными странам. К примеру, согласно модели гравитации в результате открытия коммуникаций в торговом обороте Армении доля Турции может повысится с 3 до 13 процентов, а доля Азербайджана на начальном этапе – с минимума до 1 процента. В то же время открытие коммуникаций в регионе может увеличить экспорт Азербайджана на 1,2 миллиарда манатов, ненефтяной ВВП на 2 процента, перерабатывающую промышленности на 3 процента и горнодобывающую промышленность на 2,7 процента. Наши подсчеты на основе теории общего равновесия показывают, что реинтеграция Карабаха в экономику Азербайджана в среднесрочной перспективе проявится в положительном воздействии в 10,4 процента на сельское хозяйство, в 5,5 процентов на туризм, в 5,3 процента на горнодобывающую промышленность, в 4,9 процентов на транспортные услуги, в 4,3 процента на обрабатывающую промышленности и в 1,4 процента на другие услуги, а в целом в 5,1 процент на формирование ненефтяного ВВП», сказал Вусал Гасымлы.

По словам В.Гасымлы, используя транспортные возможности Азербайджана в двух направлениях — Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку и Ереван-Газах-Баку, Армения может установить транспортную связь с Россией, на которую приходится 25-30 процентов торгового оборота страны. Если принять во внимание, что из Карса в Гюмри возможно железнодорожное сообщение, в целом по подсчетам всех иностранных источников, для Карс-Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку требуются затраты в 434 миллиона долларов США, а проект железной дороги с грузоперевозками в 10 миллионов тонн в год с 13 года своего функционирования сможет приносить прибыль. Наравне с этим, планируемая железнодорожная линия из Карса в Нахчыван и из Нахчывана в Зангилан через коридор в Мегри обладает еще большим стратегическим значением для Турции и дополняет вышеуказанный проект. Таким образом, возможность Армении присоединиться к интеграции железнодорожных путей Азербайджана и Турции будет зависит от рациональности политики официального Еревана. Армения должна оценить не только шанс выхода через Турцию на порты Средиземного и Черного морей, но и возможность наладить связи с Ираном через территорию Азербайджана посредством Джульфы. В тяжелых географических условиях ни один инвестор не согласится вложить 2-3 миллиарда долларов для осуществления проекта железной дороги Армения – Иран. Открытие коммуникаций на Южном Кавказе дает возможность выхода к Иранскому и Оманскому заливам, а также к Индийскому океану через иранский грузовой порт Бандар-Аббас, а также к железнодорожной линии Стамбул-Исламабад».

В.Гасымлы считает, что железнодорожная линия Карс-Нахчыван-Мегри-Зангилан-Баку имеет важное значение с точки зрения снятия блокады Нахчывана, сокращения транспортных расходов, снижения воздействия на окружающую среду, увеличения возможностей внешней торговли, роста туризма и пассажирооборота, а также привлечения инвестиций в регион. По словам В.Гасымлы: «Фактически, Азербайджан содействует большей интеграции Средиземноморского и Каспийского бассейнов по Великому Шелковому пути и коридору Север-Юг. Появляются новые транспортные возможности между Средней Азией и Европой, Турцией и Россией, Ираном и Европой, а также между Турцией и Средней Азией.»

В.Гасымлы также отметил, что в свое время Европейский Союз был создан на основе договора о каменном угле и стали. «Открытие коммуникаций в соответствии с новой реальностью, созданной Азербайджаном в наше регионе, закладывает основу мира, безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества, что означает приток инвестиций и устойчивое развитие. Теперь проектируемые коммуникационные проекты будут формировать будущую транспортную и энергетическую карту региона, а также экономическую, политическую и стратегическую архитектуру в целом», подытожил В.Гасымлы

Minval.az