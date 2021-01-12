Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Об этом информирует Минобороны России.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 146 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 48840 человек.

Обеспечено сопровождение двух колонн ВС Азербайджана по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и обратно.

Специалистами российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Очищено 37,6 га территории, обнаружено и вывезено для уничтожения 689 взрывоопасных предметов. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищено 517,8 га территории, 197,8 км дорог, 750 домостроений, в том числе 24 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 23404 взрывоопасных предмета.

На «горячую линию» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, с начала ее работы, поступило 575 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az