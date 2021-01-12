Азербайджан получил приглашение для участия на саммите G20 («Группа двадцати»), где в 2021 году председательствует Италия.

Мероприятие пройдет в Риме 30-31 октября.

На данный момент для участия в саммите приглашены 38 стран: от Азербайджана до Чада, от Дании до Лаоса, от Швеции до Зимбабве. На встречи также приглашаются представители ООН, ЕС и основных международных валютно-финансовых институтов.

В период председательства Италии в группе ведущих экономических держав (на их долю приходятся 60% населения мира и 80% мирового ВВП), обозначены такие задачи, как обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства — «Люди, планета, процветание», передает Репорт.

Повестка председательства структурирована в виде 10 специализированных встреч, таких как финансы (в Венеции, 9-10 июля); инновации и исследования (в Триесте, 5-8 августа); окружающая среда, климат, энергия (в Неаполе, 22 июля), здравоохранение (в Риме, 5-6 сентября), сельское хозяйство (во Флоренции, 19-20 сентября) и др.. Помимо этих 10 специализированных встреч, будет 8 «групп взаимодействия», которые перейдут от бизнеса к гражданскому обществу, молодежи и т. д. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Глобальный саммит здравоохранения, созванный G20 вместе с ЕС в мае, будет поводом проверить, что стало с вакцинами против COVID-19. На сегодняшний день большую часть вакцин закупили богатые страны.. Европа, где проживает 13% мирового населения, закупила 51% всей продукции. Израиль с 9- миллионным населением закупает вакцины за дополнительную плату, чтобы быстро охватить все население страны.

Minval.az