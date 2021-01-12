“Даже с 30-летней задержкой мы обеспечили торжество справедливости в Нагорном Карабахе, достижение стабильности, к которой стремился регион”.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран Евросоюза в Анкаре.

“Мы помогли решить проблему, которую Минская группа не могла решить в течении 30 лет, помогли нашим изгнанным со своих территорий азербайджанским соотечественникам вновь вернуть свои земли. При поддержке Турции за 44 дня реализовалось то, что Минская группа не смогла решить за 30 лет ”, — отметил глава государства.

Minval.az