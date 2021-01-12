Все сообщения пользователей WhatsApp по-прежнему защищены с помощью сквозного шифрования, ни сам мессенджер, ни его владелец Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения юзеров. Об этом говорится в заявлениях главы мессенджера Уилла Кэткарта в Twitter.

«Мы хотим развеять некоторые слухи — будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp невозможно, так как их код скрыт.

По данным WhatsApp, что обновление политики конфиденциальности не сказывается на конфиденциальности сообщений друзьям или семье через мессенджер. По словам Кэткарта, ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть видеть личные звонки и сообщения пользователей за счет сквозного шифрования.

Мессенджер WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение. Так, мессенджер как часть корпорации Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимыми сведениями о пользователе для анализа его привычек и вкусов. После этого обновления от использования мессенджера отказалась администрация президента Турции.

Minval.az