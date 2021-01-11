Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны России.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 235 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 48694 человек.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищено 480,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 23404 взрывоопасных предмета.

На «Горячую линию» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, с начала ее работы, поступило 575 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Все действия российских миротворцев выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az