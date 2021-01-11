После трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для прессы.

Президент России Владимир Путин заявил:

— Прежде всего, хочу поблагодарить своих коллег – и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились сегодня приехать в Москву, встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года.

Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры.

Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Спасибо.

Видео см. 0.00 — 2.08.



Minval.az