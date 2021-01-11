Россия была и останется главным стратегическим союзником Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Ваш личный вклад в мирном процессе (по Карабаху) всегда был очень ощутим, сейчас особенно, можно сказать, после известных событий. (. . .) на фоне всех этих событий уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и останется нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности. Нам нужно еще и обсудить не только будущее региона, но и ту повестку, которая есть в двусторонних отношениях», — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в понедельник. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он выразил удовлетворение результатами трехсторонней встречи с президентом РФ и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые состоялись ранее в понедельник в Москве.

«Рад, что в итоге переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Уверен, что исполнение договоренностей, которые сформулированы в (принятом главами трех стран 11 января) заявлении могут серьезно изменить экономический облик нашего региона и инвестиционную привлекательность и потенциал», — отметил Пашинян.

Вместе с тем он выразил опасения, что реализация экономических вопросов затруднится на фоне нерешенных гуманитарных вопросов по Карабаху.

«Для нас самыми чувствительными, болезненными являются гуманитарные вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы защищаете и поддерживаете эту позицию», — сказал Пашинян.

Minval.az