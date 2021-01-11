Первое заседание рабгруппы под председательством вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении состоится до 30 января 2021 года, сообщает «Интерафкс-Азербайджан».

«В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, поддерживается предложение Президента РФ В.В.Путина о создании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении», — отмечается в тексте заявления, подписанного по итогам трехсторонних переговоров лидеров трех стран 11 января в Москве.

В заявлении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, отмечается, что первое заседание рабочей группы состоится до 30 января 2021 года.

В документе подчеркивает, что по итогам первого заседания будет сформирован перечень основных направлений работы. «(…) установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между сторонами», — подчеркивается в заявлении.

Кроме этого, сопредседатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц или компетентных органов. «Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения Сторонами на высшем уровне», — отмечается в заявлении.

В документе указывается, что рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджаном и Арменией, при выполнении которых требуется пересечение территорий двух стран.

Minval.az