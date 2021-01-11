Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что урегулирование ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу гуманитарному сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

«Я очень рассчитываю на то, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, и нашим двусторонним отношениям. Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере «, — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что сегодня российско-азербайджанские отношения развиваются успешно, прежде всего, в области экономики.

«У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по направлению экономики», — заявил Путин, слова которого приводит «Инетерфакс-Азербайджан».

Minval.az