Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской республикой, а Еревану — получить железнодорожный выход на Россию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Алиева, новое трехстороннее заявление фактически «подводит черту под тем, что происходило в прошлом году». «И заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе — разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, по его словам, также появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии. «То есть это заявление открывает огромные перспективы. И уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов. Там не один проект, несколько, уверен, что все это будет реализовано», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az