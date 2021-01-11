11 января состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
11 января состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2021/01/11 19:51
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
188
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между Военно-воздушными силами Азербайджана и Пакистана, а также проведения совместных военных учений
Вечная память!
По итогам первого заседания будет сформирован перечень основных направлений работы
«Я очень рассчитываю на то, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, и нашим двусторонним отношениям», — заявил Путин Ильхаму Алиеву
А Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию
Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Армения не будет предпринимать попыток пересмотра соглашений
Будут обеспечены перевозки, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения
«Естественно, самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и ее тяжелое течение в Нагорном Карабахе», — сказал он
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в том числе между военно-воздушными силами двух стран, и дальнейшего расширения связей