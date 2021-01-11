Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Армения не будет предпринимать попыток пересмотра соглашений, зафиксированных в заявлении от 9 ноября прошлого года.

«Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном, и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась и я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября с тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении», — сказал Алиев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az