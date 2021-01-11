Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован», — сказал Пашинян на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, один из которых — статус Нагорного Карабаха.

«Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — отметил Пашинян, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az