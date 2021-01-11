На встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве не удалось решить вопрос военнопленных, работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению», — сказал Пашинян по итогам переговоров в Москве в понедельник. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az