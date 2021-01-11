Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе самым важным событием ушедшего года.

«Естественно, самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и ее тяжелое течение в Нагорном Карабахе», — сказал он.

«Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется», — продолжил Путин, которого цитирует «Интерфакс-Азербайджан».

Он также подчеркнул важность подписания президентами РФ и Азербайджана и премьером Армении трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, «в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу».

Minval.az