Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии существенных инцидентов в зоне карабахского конфликта.

«Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения (по Карабаху), в целом, соблюдаются. Не отмечается никаких серьёзных инцидентов», — сказал Путин по итогам трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Он отметил, что российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед Арменией и Азербайджаном. По его словам, в Нагорный Карабах уже вернулось свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев.

«Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений», — сказал Путин, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az