Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе

«Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем», — сказал Алиев по итогам трёхсторонних переговоров в Москве в понедельник. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az