Встреча президентов РФ, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна была полезной, стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе, заявил глава российского государства.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — заявил он по итогам переговоров с Алиевым и Пашиняном.

Путин пояснил, что речь идет о «конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов».

«С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств: Азербайджана, Армении и России», — продолжил президент России, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, вице-премьеры «создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона».

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», — подытожил он.