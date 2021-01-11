НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на видеоконференции о будущем НАТО, организованной Атлантическим советом и Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов в Вашингтоне и Брюсселе.

«НАТО не рассматривает Китай как нового врага или противника. Однако мы видим, что рост влияния Китая меняет мировой баланс сил, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Лидеры стран НАТО во время встречи в декабре в Лондоне впервые в истории альянса согласились, что НАТО придется реагировать на последствия в сфере безопасности на рост влияния Китая».

«Есть ряд возможностей, поскольку экономический рост в Китае способствует экономическому росту в нашей части мира, — продолжил Столтенберг. — Китай — это крупнейшая экономика в мире, у которой второй по объему военный бюджет. Китай вкладывает средства в укрепление военного потенциала, включая ракеты. Китай все ближе и ближе в киберсфере, в Арктике, Африке, Пекин все больше и больше сотрудничает с Россией».

По словам генсекретаря, все это несет последствия в сфере безопасности для союзников по НАТО. «Мы должны иметь возможность реагировать на это, укрепляя альянс с политической точки зрения и работая с партнерами», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО должна стать сильнее к 2030 году, чтобы иметь возможности отвечать на обострившиеся угрозы безопасности после пандемии коронавирусной инфекции.

«Пандемия коронавируса обостряет угрозы безопасности, существовавшие ранее. В этих условиях альянс должен стать сильнее к 2030 году, чтобы продолжать обеспечивать безопасность, — заявил он. — После пандемии страны НАТО должны строить сильный мир, основанный на демократии и верховенстве закона».

По словам Столтенберга, хотя альянс «должен постоянно меняться по мере изменения мира», роль НАТО в мире «не должна быть пересмотрена». Как подчеркнул генсек, альянс намерен приобрести новые функции, чтобы «вести борьбу с гибридными и кибернетическими угрозами, противодействовать дезинформации и выполнять другие гражданские функции» в дополнение к своим военным полномочиям.

«В условиях пандемии мы видели волну пропаганды, направленную против нас, — утверждал он. — Мы видели обвинения со стороны Китая или России, что отдельные страны НАТО могут нести ответственность за появление вируса и что страны НАТО неспособны защитить сами себя от пандемии».

Согласно прогнозам, после пандемии страны Североатлантического альянса, равно как и остальные государства мира, ожидает глубокий экономический спад, который приведет к сокращению ассигнований на оборону. В этих условиях выступление Столтенберга о будущем альянса к 2030 году стало частью медийной кампании США и штаб-квартиры НАТО в поддержку сохранения высоких военных расходов всеми странами альянса.