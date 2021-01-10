Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 218 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в Нагорный Карабах вернулись 48459 человек.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищено 479,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружены и обезврежены 23087 взрывоопасных предметов.

На «Горячую линию» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, с начала ее работы, поступило 574 обращения. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Все действия российских миротворцев выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az