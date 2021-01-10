Генеральный директор Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик 11-го января совершит визит в Азербайджан, говорится в сообщении главного офиса организации.

Согласно информации, гендиректор обсудит перспективы сотрудничества ИСЕСКО и Азербайджана в сфере образования, науки и культуры на встречах, которые он проведет с официальными лицами Азербайджана в Баку. Он также посетит исторические и культурные памятники в различных городах страны, в том числе в Карабахе.

Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил, что в ходе визита будет также обсуждена защита исторического и материального наследия Азербайджана и включение некоторых из них в Список всемирного исламского наследия ИСЕСКО.

Minval.az