Российский лидер Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались урегулирование в Нагорном Карабахе и ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

На совещании присутствовали Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также директор СВР Сергей Нарышкин.

Minval.az