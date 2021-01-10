Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян вскоре после опубликования на сайте Кремля анонса трехсторонних переговоров глав России, Азербайджана и Армении в Москве написала в Facebook о той повестке, которую планирует обсудить Пашинян на первой послевоенной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Геворкян поведала, что в центре повестки, по данным Еревана, будет находиться экономика, а именно открытие региональных коммуникаций и процедуры международных перевозок. При этом среди таковых назван маршрут «из центральных районов Армении в Сюникскую область», что, скорее всего, означает проезд армянских граждан по дороге, проходящей по территории Азербайджана. Информацию распространяет «Вестник Кавказа».

Со своей стороны Пашинян будет поднимать вопрос возвращения пленных, поиска пропавших без вести и тел погибших за оккупацию земли Азербайджана солдат и офицеров.

По словам Геворкян, пока готового заявления у Московского саммита нет, оно будет составлено в ходе переговоров сторон.

Minval.az