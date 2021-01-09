В 42 странах мира на сегодняшний день начались кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Вакцинация проводится безопасными и эффективными препаратами. Речь идет о 36 государствах с высоким уровнем дохода и шести – со средним.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Тедрос Гебрейесус.

«Мы четко видим проблему – у стран с низким уровнем дохода и большинства – со средним пока вакцин нет. Мы должны и можем решить эту проблему через программы COVAX и ACT-Accelerator», — цитирует его Anadolu.

Гебрейесус отметил также, что ВОЗ рассчитывает в ближайшие дни получить от китайских властей сведения о возможных сроках поездки в КНР международной группы экспертов, которая должна заняться выяснением происхождения нового коронавируса.

«Мы находимся в контакте с китайскими официальными лицами, и они согласились в ближайшие дни поделиться с нами данными о конкретных датах поездки. Мы ожидаем, что даты поездки удастся зафиксировать на будущей неделе», — пояснил гендиректор ВОЗ.

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