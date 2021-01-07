Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарная помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 181 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 47834 человека.

Помимо этого, специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очистили 439,9 га территории, 164,8 км дорог, 617 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта. В общей сложности обнаружено и обезврежено 21755 взрывоопасных предметов.

«За время работы «Горячей линии» по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе принято 574 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон», — отмечается в сообщении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Minval.az