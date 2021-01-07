«Они учинили геноцид против гражданского населения, Ходжалинский геноцид, другие военные преступления. Мы же взяли в плен тех, кто занимался диверсией на наших освобожденных территориях. Не уничтожили. Я сказал, возьмите их в плен, война уже окончилась, больше не нужно проливать кровь».

Об этом заявил 6 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Президент отметил, что это еще раз показывает нашу гуманную сущность: «Это силы, которые разместились на нашей территории и не желают покинуть ее, совершили против нас провокации, военные провокации. В результате погибли наши военнослужащие. Мы же вновь проявили гуманизм. Взяли их в плен».

Глава государства подчеркнул, что они не могут считаться военнопленными, так как война закончилась: «Они – террористы, диверсанты. Они перебрались в Ходжавендский район из Армении, Ширакской области Армении после 26 ноября. Пусть каждый знает это. Для чего перебрались? Кто их послал? Война окончилась 10-го числа, подписано заявление. Кто посылает их туда?»

Президент Азербайджана отметил, что если руководство Армении не в силах контролировать эти незаконные вооруженные формирования, то это их проблема: «Поэтому здесь никто не может нас обвинять.

Еще раз хочу сказать, что мы во многих случаях проявляли гуманизм, и армянская сторона должна ценить это. Вместо этого министр иностранных дел Армении посещает наши земли, что неприемлемо. Я уже сказал, надеюсь, что они сделают правильный вывод. Если не сделают, то столкнутся с большими проблемами и вновь пожалеют» (цитата по АПА).

Minval.az