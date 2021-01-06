В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.

В нем отмечается, что «в ответ на столкновения внутри и вокруг здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, руководители недавней миссии по наблюдению за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Соединенных Штатах и ​​председатель ПА ОБСЕ Питер Лорд Баунесс осудили насилие и призвали к уважению к демократическим процессам».

«Они также выразили признательность членам конгресса и другим политическим лидерам, в том числе членам партии действующего президента, которые осудили протест»,- говорится в документе.

В нем приводятся слова немецкого парламентария Михаэля Георга Линка и норвежского парламентария Кари Хенриксен, выполнявшей функции специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ, которые указали, что «как руководители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в США в ноябре, мы были встревожены в течение последних двух месяцев безответственными заявлениями действующего президента и его безосновательными обвинениями в широко распространенных фальсификациях».

«Сегодняшние беспорядки в КапитолииСША, когда протестующие сталкиваются с полицией и пытаются штурмовать здание, чтобы остановить официальный подсчет голосов коллегии выборщиков конгрессом, являются предсказуемым результатом этих безрассудных попыток президента Трампа подорвать демократический процесс»,- добавили они.

«Мы самым решительным образом осуждаем преступное поведение этих сторонников Трампа и призываем к спокойствию, пока демократические институты США выполняют свои функции»- отметили они.

При этом председатель ПА ОБСЕ Баунесс указал, что «во времена усиливающегося авторитаризма и отката демократии в некоторых частях региона ОБСЕ сегодняшние столкновения в Капитолии США посылают совершенно неверный сигнал».

«Я призываю сторонников президента Трампа признать результаты выборов, которые были должным образом удостоверены, а действующего президента — проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам, призвав своих сторонников уйти в отставку», — добавил он.

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