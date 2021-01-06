Национальный ожоговый центр Армении предупредил о фальшивых сборах денег для военнослужащих.

В сообщении центра отмечается, что в интернете активно распространяются фотографии раненых военнослужащих с призывом пожертвовать деньги. Среди прочих, попадаются и фотографии военных, которые получают лечение в Национальном ожоговом центре.

«Хотим сообщить, что пострадавшие в ходе войны граждане и военнослужащие, а также последующая реабилитация осуществляется исключительно бесплатно – в рамках государственного заказа», — приводит «Спутник» текст сообщения.

Центр призывает граждан перед тем, как пожертвовать деньги, проверить и понять истинные цели организаторов сборов, избегая фальшивых инициатив.

Minval.az