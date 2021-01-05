Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что за сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 188 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в Нагорный Карабах вернулось 47475 человек.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очистили 426,9 га территории, 160,8 км дорог, 617 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 19652 взрывоопасных предмета.

Миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

«Российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий. За время работы «Горячей линии» по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе принято 563 обращения», — говорится в сообщении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Minval.az