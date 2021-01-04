В Испании уволенный сотрудник компании Mercedes-Benz разбил с помощью угнанного бульдозера более полсотни автомобилей на территории завода, пишет издание Periodismo del Motor.

Бывший сотрудник проехал на бульдозере до территории автозавода 21 км.

По данным издания, мужчина проник на стоянку, где стояли автомобили Mercedes V-класса и начал разбивать их один за другим. Отмечается, что он хотел попасть и внутрь заводского здания, но не смог этого сделать.

Ущерб от его действий оценивают более чем в 2 млн евро.



Minval.az